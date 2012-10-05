Катарский риал упал на 1% по отношению к доллару, но банкиры утверждают, что угрозы девальвации валюты не существует. По мнению финансовых аналитиков, пока крупнейший город арабского государства Доха борется с дипломатическим кризисом, результатом будет низкая ликвидность национальной валюты. Соотношение катарского риала к доллару с 2001 года составляло 1:3,64, но после того, как другие арабские страны свели к минимуму дипломатические отношения с Дохой, обвиняя ее в терроризме, курс стал 1:3,68.

Лидирующий поставщик аналитической информации для бизнеса Thomson Reuters заявил о том, что падение стало самым большим с июля 2005 года, понаблюдать за этим можно при валютной торговли на site de trading. Если предшествующие падения курса риала были однодневными и незначительными, то сегодняшнее снижение курса до 3,668 держится более двух недель. Банкиры внутри страны и за ее пределами считают это результатом санкций против страны.

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Большинство банков Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна сократило или полностью остановило торговлю с катарскими предприятиями, побоявшись недовольства со стороны своего правительства. Международные банки остерегаются иметь дело с Катаром из-за высокого политического риска. Как отмечают аналитики, такие события значительно замедлили валютные операции и вызвали дефицит поставки доллара к оффшорным компаниям, снизив тем самым стоимость риала, что в свою очередь повлияло на торговые стратегии simulateur bourse.

Глава казначейства банка Саудовской Аравии, рассуждая на тему политических рисков, заявил, что снижение ликвидности риала не окажет влияния на политику Катара. Следует заметить, что Катар не рискует остаться без денег и вполне способен защитить курс своей национальной валюты, поскольку Центральный банк располагает валютными резервами в 34 миллиарда 500 миллионов долларов США, а также может рассчитывать на более чем 200 миллиардов долларов вспомогательных ликвидных активов из фонда национального благосостояния Qatari Diar Real Estate Investmen.

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