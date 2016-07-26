>
>
«Увидел прогноз и сгорел»: на ул. Партизана Железняка ночью загорелась иномарка (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

«Увидел прогноз и сгорел»: на ул. Партизана Железняка ночью загорелась иномарка (видео)

21 июня 10:28
2

В Советском районе Красноярска из-за короткого замыкания сгорела иномарка, сообщили 21 июня очевидцы происшествия.

Автомобиль Toyota сгорел вчера поздно вечером прямо на проезжей части ул. Партизана Железняка, около дома № 14. Владелец вызвал пожарных и попытался потушить огонь самостоятельно, но до приезда машины МЧС автомобиль уже был полностью охвачен пламенем. Предварительной причиной происшествия специалисты называют короткое замыкание проводки.

Пожар по Партизана Железняка

Видео: vk.com/kraschp

Очевидцы отметили, что пожар собрал большое количество зрителей, которые оставляли машины прямо на проезжей части и снимали происходящее. В комментариях автолюбители шутили, что машина не выдержала установившуюся в Красноярске жару.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать