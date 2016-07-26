«Увидел прогноз и сгорел»: на ул. Партизана Железняка ночью загорелась иномарка (видео)

В Советском районе Красноярска из-за короткого замыкания сгорела иномарка, сообщили 21 июня очевидцы происшествия.

Автомобиль Toyota сгорел вчера поздно вечером прямо на проезжей части ул. Партизана Железняка, около дома № 14. Владелец вызвал пожарных и попытался потушить огонь самостоятельно, но до приезда машины МЧС автомобиль уже был полностью охвачен пламенем. Предварительной причиной происшествия специалисты называют короткое замыкание проводки.

Очевидцы отметили, что пожар собрал большое количество зрителей, которые оставляли машины прямо на проезжей части и снимали происходящее. В комментариях автолюбители шутили, что машина не выдержала установившуюся в Красноярске жару.