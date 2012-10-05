Пожар под Красноярском тушили при помощи вертолета

Пожары в двух районах Красноярского края пришлось тушить с применением авиации, сообщили 20 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Пожар в Мининском лесничестве Емельяновского района, по данным Лесопожарного центра, обнаружили еще 17 июня. Возгорание возникло по вине отдыхающих. В первый день его ликвидировать не удалось и он распространился на площади в 10 га. Для его тушения решили привлечь авиацию МЧС России — вертолет Ми-8 сбросил в очаг пожара 120 тонн воды.

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Еще один лесной пожар сотрудники МЧС помогали тушить в Шушенском районе. «Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России 19 июня был направлен на тушение природного пожара в Шушенский район в нескольких километрах от деревни Голубая. В ходе вылета было совершено два сброса, в очаг пожара сброшено 24 тонны воды», — пояснили в пресс-службе.

Всего, по данным «Лесопожарного центра», зафиксировано 35 лесных пожаров на общей площади в 1560 га. Большинство из них возникли из-за гроз и по вине местных жителей.