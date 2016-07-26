Красноярцы стали чаще закрывать нехватку денег кредитами

За 5 месяцев этого года в Красноярском крае было выдано более 120 тысяч кредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 28,6% больше, чем за тот же срок в 2016 году.

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— В 2017 году банки практически восстановили свой «докризисный» аппетит к риску и наращивают выдачу потребительских кредитов, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин, — однако пока реальные доходы населения снижаются, и этот фактор остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране.

Напомним, что по данным Красноярскстата в первом квартале 2017 года реальные доходы жителей края снизились на 2,8%, а задолженность по зарплате выросла до 81,8 млн рублей.