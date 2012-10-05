В Зеленой роще специалисты «КрасКома» восстановили старую теплотрассу

22 июня изменится режим работы системы теплоснабжения 8-го микрорайона Зеленой Рощи. Специалисты Красноярской теплотранспортной компании за три недели восстановили 150 метров теплотрассы. Она была выведена из эксплуатации «Гортеплоэнерго» в середине 1990-х годов из-за полностью изношенных труб.

Более 25 лет схема теплоснабжения ул. Тельмана, Новгородской и Джамбульской работала в тупиковом режиме. Поэтому горячая вода поступала в дома по-настоящему горячей только в период пикового водоразбора, а утром ее температура была ниже, чем требует СанПиН.

«Низкие параметры горячего водоснабжения вызывали справедливые замечания жителей, — рассказал генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — Запуск в работу вновь смонтированного участка тепловых сетей позволит перевести схему теплоснабжения из тупиковой на циркуляционную и обеспечить потребителей 8-го микрорайона Зеленой Рощи качественной горячей водой».

За последний месяц это уже второй совместный проект «КрасКом» и СГК по улучшению качества горячего водоснабжения и окружающей среды в Зеленой Роще. 30 мая после актуализации схемы теплоснабжения Советского района была остановлена до нового отопительного сезона котельная № 1 «КрасКом». Летом количество пыли в воздухе в зоне действия этого теплоисточника сократится на 8 тонн, зимой — на 9 тонн.

Для врезки нового участка тепловых сетей 22 июня с 10:00 до 14:00 будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: ул. Тельмана, 3, 5, 7, 7 а, 9; ул. Новгородская, 2, 4, 6, 8, 8 а, 10, 10 а, 12, 12 а, 14, 16, 5; ул. Джамбульская, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Телефон диспетчерской службы: 221-85-51.