Гендиректор «Жилфонда» рассказала депутатам о перерасчетах за отопление

Генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова выступила с докладом по теме перерасчетов за отопление на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Красноярского горсовета.

В заседании приняли участие представители Службы строительного надзора и контроля Красноярского края, департамента городского хозяйства администрации Красноярска, районных администраций города, депутаты городского Совета, председатели многоквартирных домов.

Отвечая на вопрос членов комиссии о законности и обоснованности увеличения оплаты за ЖКУ жителям многоквартирных домов, генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова сообщила, что основанием данных перерасчетов служит постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

«В ситуации с многоквартирными домами „Жилфонда“ очень важна дата, когда дом перешел под управление ГУК, ведь мы с вами платим за отопление равными частями в течение 12 месяцев. Если жители приняли решение о переходе в первом полугодии, то корректировка будет произведена в сторону уменьшения либо в „ноль“: летом мы тепло не потребляем, но начисления продолжаются и они помогут компенсировать зимний период, когда фактически каждый дом потребляет тепла больше. Если дом перешёл в „Жилфонд“ во втором полугодии, то перерасчёт будет с „+“, потому что в расчетный период попадают все зимние месяцы, когда потребление тепла увеличено», — пояснила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд»

«Порядок произведенных перерасчетов соблюден управляющей компанией согласно требованиям действующего законодательства. Это касается всех управляющих организаций: они обязаны перечислить в сторону РСО все средства за потребленный жителями ресурс, так же, как и сэкономленные средства перечислить на счета жителей», — отметил начальник отдела надзора за соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги Службы строительного надзора и контроля Красноярского края Евгений Жидков.

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Председатели многоквартирных домов, которые присутствовали на заседании комиссии по ЖКХ, обратились с вопросами перерасчетов к Наталье Жавновой. Они попросили пояснить, почему в их домах суммы в квитанциях увеличены, что делать, если нет возможности заплатить весь перерасчет сразу, а также, не лишат ли их субсидий. Генеральный директор ГУК «Жилфонд» отметила, что по каждому обращению будет проведена детализация и предоставлен ответ жителям.

Напомним, что за пояснением по вопросам перерасчетов можно обратиться в свою управляющую организацию. Это можно сделать личным визитом, либо получить консультацию по телефону. Горячая линия ГУК "Жилфонд«:(391) 275-17-13.

Телефоны районных Дирекций ГУК «Жилфонд»:

Левобережная (391) 273-08-34

Свердловская (391) 269-32-52

Октябрьская (391) 247-98-57

Правобережная (Кировский р-н) (391) 275-17-50

Правобережная (Ленинский р-н) (391) 273-01-07

Советская (391) 274-89-23, 274-89-24

Советская (мкрн. Солнечный) (391) 225-47-15

В случае если собственники жилья не смогут выплатить всю сумму перерасчета сразу, им будет предоставлена рассрочка. Для этого необходимо обратиться лично в районную Дирекцию ГУК «Жилфонд». Также заявление о предоставлении рассрочки позволит сохранить все действующие субсидии.