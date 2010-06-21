Депутаты Манского района потребовали отставки его главы

Сегодня, на очередной сессии Манского райсовета его депутаты потребовали отставки главы района Николая Козелепова. Такое решение было принято по результатам рассмотрения его отчета о проделанной работе с декабря 2015 по июнь 2017 года.

«За это время Козелепов не сумел организовать работу администрации по выводу района из сложной экономической ситуации, — рассказывает депутат Манского райсовета от ЛДПР Сергей Меднис, — никакого движения вперед не произошло — ситуация только ухудшилась».

Именно поэтому, большинством голосов, депутаты не приняли отчет главы и потребовали его добровольной отставки.

«Я сомневаюсь, что Козелепов действительно уйдет сам, — говорит Меднис, — поэтому сейчас мы готовимся обращаться к краевым властям, как уже делали с предыдущим главой района».

Напомним, что прежний глава Манского района Сергей Белоножкин также был отправлен в отставку усилиями депутатов райсовета.