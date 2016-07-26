Оставшиеся без всего погорельцы до сих пор не получили выплаты

Погорельцы из Манского района до сих пор не получили помощи. Об этом в эфире телекомпании «Афонтово» рассказали сами жители сгоревших домов.

Напомним, 27 апреля в деревне Белогорка сгорело 18 домов, из них восемь жилых и десять дачных. Первоначально сообщалось, что без жилья остались 12 человек. Местные власти пообещали выделить материальную помощь из расчета 10 тыс. рублей на человека, но пока люди ничего не получили. «Мы вчера сдали все справки, свидетельство о рождении, паспорта, реквизиты для того, чтобы получить материальную помощь — 10 тыс. рублей на человека. Но пока на этом тишина, чем нам дальше помогать будут не знаем», — рассказала жительница сгоревшего дома Светлана Молот, которая не сумела спасти во время пожара ничего из имущества.

Жители говорят, что районные власти с ними никаких встреч не проводили и они не знают о планах восстановления их домов. Глава района Николай Козелепов пояснил, что власти столкнулись с проблемой: им пришлось выверять списки получателей, чтобы в них не попали люди, не жившие в деревне.

«Сегодня подготовлено письмо о выделении 240 тыс. рублей из расчета 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего. Это то, что касается помощи от района», — пояснил глава района. Таким образом помощь будет оказана 24 погорельцам, хотя раньше сообщалось лишь о 12 оставшихся без жилья людях.

Материалы по теме Путин пообещал нагрянуть в Сибирь с инспекцией

Погорельцы до сих пор делятся впечатлениями от пожара — говорят, пламя распространялось по воздуху, перескакивая искрами и горящими фрагментами с одного строения на другое.

«Мы бежали по деревне, не могли спастись. Хотели к речке, но все горело. По воздуху летит пламя, дом за 50-70 метров вспыхивает „ни с чего“. Оторвется кусок пламени — и крыша вспыхивает», — рассказал житель Белогорки Николай Филин.