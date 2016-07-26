В красноярской пробке подрались автохамы (видео)

В Красноярске водитель проучил объезжающего пробку по встречной полосе: напал на него с кулаками, а потом выложил запись в интернет на суд общественности. Инцидент произошел на ул. Юшкова рано утром 14 июня, но запись с авторегистратора появилась в сети только сегодня.

На кадрах видно, что машины ехали плотным потоком, но некоторые водители предпочитали объезжать пробку по встречке. Один из них — водитель автомобиля Toyota Gaia — решил вклиниться в поток перед машиной с регистратором. Ее водителя это возмутило, он посигналил автохаму, а затем вышел из машины и несколько раз ударил оппонента через открытое окно. После он открыл дверь его машины, еще раз высказал недовольство и ушел.

Большинство интернет-пользователей заявили, что ехавший по встречке водитель получил по заслугам. Но некоторые красноярцы посчитали такой метод борьбы с нарушителями неэффективным. Они причислили к автохамам обоих автомобилистов и призвали в подобных случаях не распускать руки, а обращаться с записью нарушения в ГИБДД.