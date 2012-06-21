Депутат Тюхтетского райсовета за избиение подростка отделался символическим штрафом

Тюхтетский районный суд признал депутата местного районного совета Максима Бондарука виновным в нанесении побоев 13-летнему подростку.

Судя по материалам дела, Бондарук ударил мальчика ладонью в лоб и пнул велосипед, который, упав, повредил ребенку колено.

Несмотря на попытки депутата обвинить пострадавшего в оговоре, суд встал на сторону подростка, хоть и не усмотрел в содеянном уголовного преступления — Бондаруку назначили штраф в 10 000 рублей.

Добавим, Максим Бондарук, помимо того, что является депутатом местного парламента от партии «Единая Россия», еще и исполняет обязанности руководителя молодежного центра «Успех», который посещает и пострадавший подросток.

К тому же, у депутата-единоросса нет высшего образования, но есть судимость за кражу.

По словам родственников мальчика, Бондарук до сих пор не успокоился и продолжает проявлять агрессию в его адрес, без причины крича на него и выгоняя с занятий.