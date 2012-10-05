Красноярский край может потерять треть электричек

В ближайшие несколько лет Красноярский край может потерять порядка 32% подвижного состава железной дороги. Об этом заявили в краевом Законодательном собрании.

В первую очередь, речь идет о вагонах электропоездов, 27% которых работает на линии более 30 лет. Того же возраста сегодня достигли 11% вагонов дизель-поездов и рельсовых автобусов.

По оценкам специалистов РЖД, один 4-вагонный электропоезд стоит 250 млн рублей. Таким образом, обновление пригородного подвижного состава в текущей ситуации обойдется в 2,5 млрд.

Ранее, средства на обновление парка электропоездов закладывались Министерством транспорта РФ. Однако с 2014 года такая практика прекращена — теперь эти деньги должны изыскивать регионы (Распоряжение Правительства РФ от 19.05.2014 года № 857-р).

Дефицит региональных бюджетов не позволяет планировать существенное увеличение расходов на пригородные железнодорожные перевозки. — говорит начальник Красноярской региональной службы развития пассажирских сообщений Петр Овсянников, — перекладывать же их на пассажиров нельзя, ведь это приведет к тому, что, из-за роста тарифов, существенная часть, жителей потеряет возможность пользоваться самым доступным железнодорожным транспортом.

На последней сессии ЗС депутаты обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разработать федеральную долгосрочную программу по обновлению подвижного состава.

Напомним, то в 2016 году красноярскими электричками было перевезено более 6 млн пассажиров