МЧС: на Красноярск идут дожди с градом и сильным ветром

В Красноярске испортится погода. Такие предупреждения 21 июня распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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С сегодняшнего вечера и до конца рабочей недели в Красноярском крае поменяется погода. В центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, град, а также порывы ветра до 25 м/сек. Температура воздуха снизится лишь незначительно — в Красноярске ночью будет около 19 ... 21 °С, а днем 28 ... 30 °С. В южных районах края жара не отступит — столбики термометров будут показывать до 38 °С.

В пресс-службе МЧС напомнили: в дождливую погоду стоит быть особенно осторожными за рулем, так как в это время увеличивается количество ДТП, а там, где нет ливневой канализации, дороги могут затапливаться. Порывы ветра спасатели советуют пережидать в помещении и не ставить машины под рекламными щитами, непрочными конструкциями и деревьями.

«Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеорологических явлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов», — призвали в пресс-службе МЧС.

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