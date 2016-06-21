Красноярцев умилили спасающиеся от жары медведи (видео)

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» показали, как медведи спасаются от сильной жары. 21 июня зоологи опубликовали минутное видео о том, как медведи встречают лето.

На кадрах видно, как сотрудница зоопарка поливает гималайского медведя водой из шланга. Зверь в это время лежит на боку с закрытыми глазами и практически не шевелится — только открывает рот и приподнимает лапы.

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В это время два белых медведя купаются и едят в бассейне. Для них сделали специальный «рукав», через который из ведра с водой прямо в бассейн загружают живую рыбу. Медведи очень искусно ее ловят. Интернет-пользователи позавидовали медведям и умилились водными процедурами.

Напомним, сегодняшний день может стать самым жарким в Красноярске за последние 7 лет — синоптики обещают 37 °C, небольшой дождь и умеренный ветер. До 19 часов вечера в городе действует режим «черного неба».