Замглавы Боготола попалась на мошенничестве с квартирой для сына подруги

В отношении бывшего заместителя главы Боготола возбудили еще дно уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили 21 июня в ГСУ СК по Красноярскому краю. Очередной эпизод преступной деятельности установили сотрудник второго управления по расследованию особо важных дел.

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Предварительно установлено, что в 2014 году обвиняемая изготовила фиктивный договор социального найма жилого помещения, по которому сын ее знакомой являлся владельцем и пользователем квартиры аварийного дома. При расселении жильцов администрация Боготола предоставила ему квартиру стоимостью более 1,8 миллиона рублей. Затем она была безвозмездно передана в его собственность.

«Ранее в отношении обвиняемой расследовались еще три аналогичных преступления, которые в настоящее время рассматриваются судом», — пояснили в управлении. Фамилию и имя обвиняемой следователи не уточняют.