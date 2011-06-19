Крестный ход под палящим солнцем собрал более 200 верующих красноярцев

18 июня состоялся общегородской крестный ход по правобережью Красноярска, посвященный 389-летию краевой столицы. Шествие от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) до Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий (ул. Коммунальная, 26г) возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Участие в крестном ходе приняли представители епархии, настоятели и штатные священнослужители городских храмов, казаки Енисейского войскового казачьего общества и верующие красноярцы. «Несмотря на жару, установившуюся в Красноярске в середине июня, молитвенное шествие объединило более двухсот человек. Верующие пронесли по красноярским улицам список с иконы Преображения Господня, написанной ко столетию города и почитаемой его покровительницей», — рассказали в пресс-службе епархии.

По окончанию шествия Пантелеимон возглавил молебен у поклонного креста на набережной Енисея и обратился к собравшимся с Архипастырским словом. Затем верующие помолились перед иконой Преображения Господня, установленной возле поклонного креста.