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Крестный ход под палящим солнцем собрал более 200 верующих красноярцев
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Крестный ход под палящим солнцем собрал более 200 верующих красноярцев

19 июня 9:45
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18 июня состоялся общегородской крестный ход по правобережью Красноярска, посвященный 389-летию краевой столицы. Шествие от храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а) до Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий (ул. Коммунальная, 26г) возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Участие в крестном ходе приняли представители епархии, настоятели и штатные священнослужители городских храмов, казаки Енисейского войскового казачьего общества и верующие красноярцы. «Несмотря на жару, установившуюся в Красноярске в середине июня, молитвенное шествие объединило более двухсот человек. Верующие пронесли по красноярским улицам список с иконы Преображения Господня, написанной ко столетию города и почитаемой его покровительницей», — рассказали в пресс-службе епархии.

Казаки с иконой
Фото: www.kerpc.ru
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Фото: www.kerpc.ru
Шествие собрало верующих всех возрастов
Фото: www.kerpc.ru
В крестном ходе поучаствовали около 200 человек
Фото: www.kerpc.ru
Под палящим воскресным солнцем они прошлись от храма Рождества Христова до Никольского храма-памятника жертвам политических репрессий
Фото: www.kerpc.ru
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Фото: www.kerpc.ru
Представители епархии
Фото: www.kerpc.ru

По окончанию шествия Пантелеимон возглавил молебен у поклонного креста на набережной Енисея и обратился к собравшимся с Архипастырским словом. Затем верующие помолились перед иконой Преображения Господня, установленной возле поклонного креста.

Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Глава Красноярской митрополии, управляющий Красноярской епархией Русской Православной Церкви

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