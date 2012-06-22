Красноярская ГЭС в мае побила рекорды выработки электроэнергии

Красноярская ГЭС ЕвроСибЭнерго в мае произвела для потребителей более 35% всей выработки энергосистемы региона.

Выработка превысила 1698 млн кВт-ч, что примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года. Доля Красноярской ГЭС в мае составила порядка 60% выработки всех ГЭС Красноярского края (2864,6 млн кВт-ч) или 35 % выработки всех электростанций края (4 892 млн кВт-ч). Всего электростанции энергосистемы Красноярского края в мае 2017 года выработали 4 892 млн кВт-ч, что на 5,3% меньше объема выработки за май прошлого года.

Избыток электроэнергии, произведенной на территории Красноярского края, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. В мае текущего года суммарный переток составил 1 301,4 млн кВт-ч, с начала года — 6 886,2 млн кВт-ч.