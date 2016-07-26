Стройку дороги через Николаевку тормозят недовольные жители (видео)

Строить дорогу от 4 моста мешают недовольные оценкой домов жители Николаевки и нерасторопность мэрии, считает руководитель компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

Напомним, строительство новой дороги, которая соединит ул. Копылова с четвертым мостом через Енисей, уже стало причиной нескольких скандалов. Жители домов до сих пор продолжают судиться, так как недовольны суммами, которые им предложили, а строители обратились в суд, чтобы сдвинуть сроки сдачи объекта.

Сейчас идет прокладка теплотрассы, которая пройдет под будущей дорогой. На ее пути до сих пор остается 16 домов, которые мэрия не смогла расселить вовремя — люди не согласны с оценкой и требуют больше денег. При этом жители домов жалуются на то, что строители ведут работы в непосредственной близости от их участков, а порой и на их земле. Один из таких, мешавших стройке, домов уже снесли, пока его владельцы уходили подписать документы.

Владимир Егоров пояснил, что если дома не снесут за июль, строители не успеют подключить новую теплотрассу до зимы. «Я отношусь к людям с пониманием. Но ведь есть такие, которых даже я не могу понять. Стоит у нас тут дом, прямо на теплосети, на две квартиры — у одного 42 кв.метра, у другого 43. И оба требуют по 10 млн рублей», — отметил Владимир Егоров жадность жителей Николаевки.