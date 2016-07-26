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Стройку дороги через Николаевку тормозят недовольные жители (видео)
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Стройку дороги через Николаевку тормозят недовольные жители (видео)

22 июня 12:32
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Строить дорогу от 4 моста мешают недовольные оценкой домов жители Николаевки и нерасторопность мэрии, считает руководитель компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

Напомним, строительство новой дороги, которая соединит ул. Копылова с четвертым мостом через Енисей, уже стало причиной нескольких скандалов. Жители домов до сих пор продолжают судиться, так как недовольны суммами, которые им предложили, а строители обратились в суд, чтобы сдвинуть сроки сдачи объекта.

Сейчас идет прокладка теплотрассы, которая пройдет под будущей дорогой. На ее пути до сих пор остается 16 домов, которые мэрия не смогла расселить вовремя — люди не согласны с оценкой и требуют больше денег. При этом жители домов жалуются на то, что строители ведут работы в непосредственной близости от их участков, а порой и на их земле. Один из таких, мешавших стройке, домов уже снесли, пока его владельцы уходили подписать документы.

Жители Николаевки тормозят строительство новой дороги

Видео: vk.com/afontovo

Владимир Егоров пояснил, что если дома не снесут за июль, строители не успеют подключить новую теплотрассу до зимы. «Я отношусь к людям с пониманием. Но ведь есть такие, которых даже я не могу понять. Стоит у нас тут дом, прямо на теплосети, на две квартиры — у одного 42 кв.метра, у другого 43. И оба требуют по 10 млн рублей», — отметил Владимир Егоров жадность жителей Николаевки.

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