«Сибиряк» решил сдвинуть сроки строительства развязки 4 моста

Строительная компания «Сибиряк» пытается сдвинуть сроки выполнения госконтракта, сообщили 20 июня в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

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Соответствующее исковое заявление поступило в суд 7 июня, его рассмотрение назначили на 31 июля. ООО «УСК «Сибиряк» просит изменить график производства по государственному контракту на строительство автодороги, соединяющей 4 мост и ул. Копылова. «Заявитель указал, что в связи с существенно изменившимися обстоятельствами у него отсутствует возможность исполнить государственный контракт в установленные сроки», — отметили в пресс-службе суда.

Руководитель компании «Сибиряк» Владимир Егоров пояснил, что иск — попытка подстраховаться от штрафов. «Нам не предоставили фронт работы по сносу, по выдаче проектно-сметной документации, по разрешениям на строительство, поэтому мы „попадем“ на штрафы. Чтобы этого избежать, мы подали иск. Но мы постараемся вести работы своевременно, несмотря на все эти проблемы», — заверил Владимир Егоров.