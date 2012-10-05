Горожанам предложили оценить «Настоящие истории» красноярских металлургов

РУСАЛ запустил новый проект — «Настоящие истории. Настоящие люди». Это серия кинематографичных видеороликов о людях и их жизни.

«Первый ролик мы сняли про Красноярск, его фантастические окрестности, которые заряжают энергией нашего героя — рабочего Красноярского алюминиевого завода. Нам кажется, что получилось душевно. РУСАЛ — это команда более чем из 60 тыс. человек, каждый из них профессионал своего дела, у каждого своя история. Мы решили рассказать о наших сотрудниках в серии фильмов „Настоящие истории“. Начинаем с Константина Бычкова, мастера участка управления технологией в корпусах электролиза КрАЗа. Константин в команде с 1990 года и многого успел добиться не только в цеху, но и вне работы», — рассказывают создатели видео.

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