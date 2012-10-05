Международный Канский видеофестиваль возвращается на родину

Международный Канский видеофестиваль вернется в этом году из Москвы в Канск — он пройдет в городе в течение четырех дней, рассказали организаторы фестиваля.

16-й по счету фестиваль объединит под заголовком «Это фантастика!» четыре своих проекта — литературный фестиваль «Зазубрина», архитектурный фестиваль малых форм, «Сибирский Видеокампус» с курсами для молодых режиссеров и конкурсные показы видеофестиваля.

Смотры экспериментального кино и видео-арта пройдут на площадке под открытым небом, организованной местным драматическим театром.

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Напомним, в прошлом году из-за отсутствия поддержки краевых и местных властей дирекция фестиваля приняла решение перевести показы в Москву. При этом в Канске прошли архитектурная и литературная части фестиваля.

Проведение фестиваля в Канске в этом году также было под вопросом, организаторы пытались собрать деньги на краудфандинговой платформе (за это время им удалось собрать только 26 тыс. руб.). Проведение стало возможным, так как генеральным партнером проекта выступил Фонд Михаила Прохорова, выделив 860 тыс. рублей.

Фестиваль пройдет с 23 по 27 августа в Канске, часть программы — в Москве с 31 августа по 2 сентября.