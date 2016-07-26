Депутаты ЗС обеспокоены закрытием почтовых отделений в крае

Почтовые отделения, которые зачастую являются центром жизни в деревне, закрываются из-за нехватки специалистов, к которым предъявляются жесткие требования. Об этом на заседании нескольких комитетов Законодательного Собрания края сообщил председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов.

Сотрудник филиала должен иметь образование не ниже среднего специального, обладать азами ведения учета и навыками пользования компьютером. Уккомплектованность составляет 93%. Александр Завьялов отметил, что люди при этом не страдают, все пенсии и пособия выплачиваются вовремя. Задержки могут происходить только в непредвиденных случаях, например, если отменили авиарейс.

«Закрытия почтовых отделений у нас нет, происходит изменение режима работы, — прокомментировал директор филиала. — Это обусловлено тем, что „Ростелеком“ в этом году прекратил оказание услуг так называемых пунктов коллективного доступа к Интернету. В связи с этим режим работы отделений приводится в соответствие с приказом Федерального агентства связи от 30 апреля 2008 года. Согласно этому приказу во всех населенных пунктах, где численность населения менее тысячи человек, отделение работает 16 часов в неделю. Там, где проживает больше тысячи человек, отделения работают по 34 часа в неделю. Мы информируем об этом глав администраций и подстраиваемся, если это необходимо, под требования населения. Эта работа продолжается и завершится к августу», — пояснил Завьялов.

Вера Оськина рассказала на своем примере, что иногда людям приходится долго ждать, чтобы получить корреспонденцию. Из-за сбоя программы депутату три дня не могли выдать бандероль в Красноярске. Александр Завьялов заверил, что новое программное обеспечение скоро будет внедрено во всех отделениях и проблем с этим не будет.

Александр Симановский отметил, что реформу, которую затеяло руководство предприятия, необходимо было обсуждать с главами муниципальных образований. Пока что она только создает напряженность в обществе, и необходимо принимать меры, чтобы люди не чувствовали себя забытыми в деревнях.

Егор Бондаренко привел в пример села Нахвальское и Малое Нахвальское Сухобузимского района, жители которых вынуждены ехать за 12 километров, чтобы воспользоваться услугами почты. Он также сообщил, что стал свидетелем того, как одно из почтовых отделений Красноярска оснастили электронной очередью, дорогим плазменным монитором и другой техникой, но при этом в самом помещении течет крыша.

Симановский ответил на второй вопрос в том ключе, что предприятие действует в рамках федерального закона о закупках — сейчас заканчиваются необходимые процедуры и начнется ремонт помещений. Что же касается работы в сельских поселениях, то, к примеру, большую часть пенсий почтальоны доставляют на дом. Тем не менее краевой филиал «Почты России» готов идти на контакт с главами администраций и обсуждать все возникающие проблемы.

Вице-спикер, председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш подчеркнул, что закрытие почтовых отделений — часть общей проблемы, характерной для сельских территорий края. К ней относится также обеспечение медицинскими, банковскими услугами и многим другим. Если есть цель организовать для селян достойный уровень жизни, тогда «Почте России» нужно менять свою экономическую модель.