За пять месяцев жители края выпили на 128 миллионов

С начала 2017 года в бюджет Красноярского края через единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) поступило 128 миллионов рублей алкогольных акцизов. Об этом рассказал начальник отдела контроля министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Юрий Станкус.

Напомним, данные в ЕГАИС должны отправлять предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков на территории России. «В марте был утвержден перечень местностей, которые могли воспользоваться послаблением и до 1 июля 2017 года не передавать данные в ФНС, — рассказал главный государственный налогговый инспектор по краю Сергей Машуков. — Это населенные пункты, где население меньше 10 тысяч человек, таких на территории края 1725. И всего 27 населенных пунктов, предприниматели которых обязаны передавать данные, это в основном крупные города».

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Добавим, что с 1 июля послабление для населенных пунктов, где проживает меньше 10 тысяч человек, больше не будет действовать. К предпринимателям, которые, имея возможность, не подключатся к ЕГАИС, будут применяться штрафные санкции: приостановление действия лицензии и штрафы до 100 тысяч рублей.