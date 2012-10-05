«Искра» разворачивает станции для доступа к ЕГАИС

До 1 июля все предприниматели, торгующие алкогольной и спиртосодержащей продукцией, должны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). «Задача внедрения ЕГАИС ясна: необходимо замкнуть цепочку контроля и учета по продвижению алкогольной продукции от производителя до розничных продавцов. Таким образом мы контролируем всю легальность оборота алкоголя», — рассказал начальник отдела контроля министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Юрий Станкус.

Передача данных в ЕГАИС осуществляется в онлайн-режиме, однако в Красноярском крае примерно 9 процентов населенных пунктов не имеют вообще никаких средств связи. Соответственно, предприниматели не имели возможности подключиться к ЕГАИС.

Директор направления связи группы компаний «Искра» Олег Морозов рассказал, что использование спутниковой связи позволяет обеспечивать передачу данных в ЕГАИС даже для удаленных территорий края: «Мы провели тестирование и на практике убедились, что система ЕГАИС и контрольно-кассовые машины работают через спутниковую связь стабильно. В существенной части населенных пунктов, где раньше связи не было, мы развернули базовые станции широкополосного доступа в интернет на базе центральной спутниковой связи».

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— Мы разработали специализированные фиксированные тарифы: примерно за 700 рублей в месяц любой предприниматель, который продает алкоголь, имеет возможность подключиться к сети передачи данных и обеспечить выполнение законодательства, — продолжил Олег Морозов. — Если предприниматель находится в населенном пункте, где нет спутниковой связи, ему придется приобретать спутниковую станцию, которая стоит около 35 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью с современного смартфона.