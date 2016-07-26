Контракт на реставрацию Центрального стадиона достался москвичам

Реставрировать Центральный стадион Красноярска будет московская компания «Элинальфа», сообщается на сайте госзакупок.

Она стала единственным участником аукциона и предложила цену в 1 млрд 636,7 млн рублей. Деньги выделил краевой бюджет.

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По контракту, «Элинальфа» должна закончить строительно-монтажные работы и установить необходимое оборудование до 31 октября 2018 года. Речь идет об усилении несущих конструкций, проведении перепланировки, полной замене кресел на трибунах и установке системы антитеррористической защиты.

В результате всех этих действий вместимость Центрального стадиона вырастет с 12 тысяч мест до 15 тысяч.

По данным системы «Контур-Фокус», компания «Элинальфа» создана в 2005 году московским предпринимателем Алексеем Мочаловым. Ее уставный капитал — 1 млн рублей. Чистая прибыль в 2016 году составила 9,8 млн рублей.

Напомним, что построен Центральный стадион Красноярска был в 1967 году. Закрылся же он на капремонт - в 2014 году.