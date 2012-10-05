Строителям Универсиады разрешат работать по ночам

Ночные строительные работы на объектах красноярской Универсиады планируют узаконить. Соответствующие изменения в «закон о тишине» сегодня рассмотрели депутаты Законодательного Собрания края.

Замминистра строительства и ЖКХ края Сергей Козупица напомнил парламентариям, что для ликвидации отставания от установленных сроков работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов Всемирной зимней универсиады губернатор края утвердил график. При этом последний по времени введения в эксплуатацию объект должен быть реконструирован до 31 декабря 2018 года.

Для своевременного ввода в эксплуатацию объектов Универсиады выполнение строительных работ нужно производить в круглосуточном режиме. Некоторые объекты расположены в зоне жилой застройки, и такой режим может повлечь за собой недовольство людей.

«Принимая во внимание публичный интерес государства и всеобщую значимость проведения Универсиады, предлагается разрешить осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении объектов Универсиады, сопряженные с совершением деятельности, нарушающей тишину и покой окружающих в ночное время, а именно: с 22 до 9 часов», — сказал Сергей Козупица.

Материалы по теме «Результат должен быть виден!»: Путин потребовал ускорить стройки Универсиады

Аналогичная ситуация возникает при строительстве спортивного зала для детского футбольного клуба «Тотем» в Красноярске. Поручение о возведении тренировочной площадки для детского футбольного клуба «Тотем», которая станет базой для подготовки юных футболистов, было дано президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Кроме того, с 10 вечера до 9 утра предлагается разрешить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на территории КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Красноярский детский дом № 1» в срок до 1 сентября 2017 года. Изменения в закон будут временными.

Парламентарии спросили, сколько объектов будет находиться в зоне жилой застройки, где возможно недовольство жителей. Чиновник сказал, что из 34 объектов Универсиады в этом плане можно говорить лишь о реконструкции стадиона «Енисей», еще ряд объектов находится вблизи садовых участков.

При этом Сергей Козупица заверил, что сваи никто по ночам забивать не станет, эти работы уже сделаны. Речь идет о благоустройстве территорий. За каждым объектом министерство строительства и ЖКХ закрепит ответственное лицо.

«Чтобы не вызвать отрицательный общественный резонанс, виды работ, их план и график будут тщательно продуманы и согласованы, а к покою граждан отнесутся с пониманием: в период с 22 до 9 часов преимущественно станет осуществляться деятельность с наименьшим уровнем шума», — добавил замминистра.

По итогам обсуждения комитет решил вынести предложенные изменения в закон на заседание сессии краевого парламента, которое состоится 8 июня, для принятия в первом и во втором чтении.