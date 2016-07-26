Начался ремонт популярной у туристов трассы

К осени текущего года дорожники пообещали привести в нормативное состояние 48 километров автодороги, соединяющей Красноярский край и республику Хакасия (М-54 «Енисей»). Как сообщили в пресс-службе «Байкалуправтодора», ремонт стартовал на 6 участках трассы.

Сейчас дорожники заменяют покрытие на следующих участках: км 15 — км 23 (выезд из Красноярска в сторону Дивногорска), км 170 — км 183 (Балахтинский район), км 424 — км 437 (Минусинский район), км 305 — км 314 (Боградский район Хакасии). Капитальный ремонт идет на двух участках трассы: в Новоселовском районе Красноярского края (км 226 — км 232) и Усть-Абаканском районе Хакасии (км 367 — км 375). В ходе работ укрепят основание дороги и обочины, заменят водопропускные трубы.