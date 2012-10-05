Надежду Маршалкину выпустили под домашний арест

Обвиняемую в рекордной взятке экс-чиновницу выпустили из СИЗО, сообщила 22 июня пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Напомним, в начале июня в суд передали уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Надежды Маршалкиной. Женщине предъявили обвинения в рекордной для края взятке — 72 млн рублей, хотя получить она смогла лишь часть. С октября 2015 года экс-чиновница находится в СИЗО, так как следователи считали, что она может скрыться или оказать давление на ключевых свидетелей.

Советский районный суд начал рассмотрение ее дела 16 июня, а в минувший понедельник освободил бывшую чиновницу из-под стражи. «Было удовлетворено ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Суд вынес постановление в отношении обвиняемой об избрании данной меры пресечения сроком на 2 месяца, и с этого дня она находится под домашним арестом», — пояснила Наталья Мишанина.

Завтра слушания продолжатся. Сторона защиты требует вернуть дело в прокуратуру, исключить из него ряд доказательств и рассматривать его в дальнейшем с участием присяжных заседателей.