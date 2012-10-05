«Подкатили к девчонкам»: в Ачинске Lada Priora въехала на крыше в цветочный павильон

Пьяный водитель без прав перевернул автомобиль на автобусной остановке в центре Ачинска, сообщили 23 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня ночью на перекрестке улиц Гагарина и Кравченко — автомобиль Lada Priora въехал на крыше в стену цветочного павильона. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, за рулем отечественного автомобиля находился 33-летний водитель. В момент аварии мужчина был нетрезв, а прав на управление транспортом он лишился еще в апреле за пьяное вождение.

В происшествии незначительные травмы получили сам водитель и его 27-летний приятель. Как пояснили свидетели аварии, на остановке в момент ДТП находились две девушки. Перевернувшаяся машина их не задела.