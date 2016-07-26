«На оранжевый ехали?»: на перекрестке в Покровке столкнулись две иномарки (видео)

Полицейские ищут сбежавшего виновника ДТП в мкрн. Покровский, сообщили 22 июня в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла сегодня на перекрестке ул. Линейная и Мартынова — поворачивавший белый Nissan Sunny не пропустил Toyota и скрылся с места аварии. От столкновения Corolla чуть не перевернулась. У автомобиля, по словам водителя, заклинило переднюю дверь, повреждено колесо и оторвался бампер. В ГИБДД пояснили, что пострадавших в аварии нет, а водителя Nissan уже ищут.

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Происшествие попало на запись камер наблюдения, но понять кто проехал светофор на запрещающий сигнал по видео невозможно. Кроме этого, красноярцев насмешил пешеход, испугавшийся летящей на него машины — мужчина отбежал на газон и там упал. Водители машин, вынужденные часто проезжать этот перекресток, отмечают, что на нем часто происходят аварии и хорошо было бы установить на нем задержку.