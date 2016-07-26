На запрещенном для купания озере утонул красноярец

В Красноярске 50-летний мужчина утонул на глазах у друзей, сообщили 23 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
Несчастный случай произошел вчера, 22 июня, около 17:00 на озере Мясокомбината — на глазах у своих знакомых во время «пикника» по случаю дня рождения одного из них, утонул 50-летний мужчина. Как пояснили в следственном управлении, через некоторое время тело мужчины с признаками утопления вытащили из воды. Следователям предстоит установить причину гибели человека и опросить свидетелей происшествия, после чего станет ясно есть ли повод для возбуждения уголовного дела.
По данным краевого учреждения «Спасатель» это не единственный погибший на воде в крае: в Канске вчера спасатели искали утонувшего в озере мужчину. Еще два случая в Ачинске удалось предотвратить — из Чулыма вытащили троих подростков и женщину, которых унесло течением.
Стоит отметить, что озеро Мясокомбината запрещено для купания и даже не проверялось на безопасность сотрудниками МЧС России и надзорными органами. Представители Роспотребнадзора признали, что в Красноярске нет безопасных для купания мест.