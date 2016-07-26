Жара не отступит от Красноярска до следующей недели

Последние выходные июня в Красноярске будут жаркими, безветренными и дождливыми. Но следующая рабочая неделя обещает быть облачной и уже не такой знойной.

В субботу 24 июня синоптики обещают 28, 29 °С и умеренный северо-западный ветер. В воскресенье он подует с юга, а уличные градусники покажут 30, 32 °С. Ночами воздух в столице края будет прогреваться до 16 °С.

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Некоторые синоптики обещают ливень с грозой только вечером в воскресенье, другие не исключают кратковременные осадки и в субботу.

Согласно предварительному прогнозу, с понедельника 26 июня температура в Красноярске начнет постепенно понижаться: Гидрометцентр обещает в середине недели 26 °С, а портал gismeteo.ru — 22 °С на следующих выходных.