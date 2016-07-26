Российские эксперты высоко оценили наработки «Норникеля» в сфере ИТ-безопасности

В Москве состоялась конференция «ИТ-безопасность бизнеса» — одно из ключевых специализированных мероприятий года в профильной сфере. Руководители подразделений ведущих российских и зарубежных компаний обсудили новейшие тенденции в сфере противодействия рискам незаконного вмешательства в информационные системы предприятий. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и киберзащиты промышленных активов.

Представители Блока корпоративной защиты компании «Норникель» выступили в качестве модераторов основной панельной дискуссии, посвященной анализу и перспективам корпоративных инвестиций в информационную безопасность бизнеса.

«Совместно нам удалось актуализировать перспективные направления в области корпоративной ИТ-безопасности, — отметил начальник управления защиты IT инфраструктуры „Норникеля“ Андрей Кульпин.- Активная работа также велась в секциях „Информационная безопасность как элемент общекорпоративной культуры и производственной этики“ и „Взаимодействие служб информационной безопасности и информационных технологий“».

В ходе конференции участники обсудили и последние инициативы «Норникеля» — создание клуба ИБ-директоров предприятий индустриального сектора «Безопасность информации в промышленности» («БИП-Клуб») и разработку совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности.

По словам директора департамента защиты информации и IT инфраструктуры «Норникеля» Дмитрия Григорьева, интерес участников конференции к инициативам компании говорит об актуальности выбранной темы. «Лидерство в отрасли подразумевает и умение защищать корпоративные активы и ресурсы. Тем более, когда это касается работы предприятий, чья бесперебойная деятельность имеет критически важное значение для экономики страны», — отметил Григорьев.

В работе круглых столов и дискуссионных площадок Конференции также приняли участие руководители подразделений информационной защиты таких компаний, как Северсталь, Трубная Металлургическая Компания, Еврохим, Уралвагонзавод, МТС, Tele2 и другие.

Конференция организована порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров, состоится. Участники обсудили подходы к инвестированию в информационную безопасность, идеологию agile , способы защиты бизнеса от киберугроз в эпоху цифровой трансформации, взаимодействие служб и многие другие вопросы.