«Норникель» в ближайшие годы намерен увеличить производство и вырасти в цене

«Норникель» в ближайшие годы разработает программу повышения эффективности, которая напрямую связана с ростом производительности труда. Об этом на корпоративном форуме «Лидерство — это ответственность» заявил президент компании Владимир Потанин.

«Главная задача на пять-семь лет — приумножать стоимость компании. Это складывается прежде всего из инвестиций, которые приведут к увеличению добычи и более эффективной конфигурации производства, тем самым создадут дополнительную стоимость. До 2020 года мы должны выйти на сокращение удельных затрат и повышение производительности. Это внесет существенный вклад в прибыльность компании и повысит ее акционерную стоимость», — пояснил он.

В форуме приняли участие руководители «Норникеля» — представители главного офиса, дочерних предприятий Таймыра, Кольского полуострова и зарубежных подразделений. Участники отметили результаты, уже достигнутые компанией в вопросах эффективной конфигурации активов, управления инвестициями и оборотным капиталом. Одна из первоочередных задач компании — улучшение операционной деятельности, продолжение глобальной программы модернизации и омоложения производства, реализация амбициозных экологических проектов.

«Наступила эра эффективности: мы дошли до таких ценовых и других обстоятельств, что нет другого пути, кроме как улучшать свою операционную эффективность. Надо забыть суперцикл, когда были заоблачные цены, таких цен больше не будет. А надежды на это отвлекают от работы по эффективности», — рассказал независимый директор совета директоров Группы «Новолипецкий металлургический комбинат» Томас Верасто.

По мнению участников форума, достичь глобальных целей, стоящих перед компанией, удастся благодаря эффективной работе сотрудников всех уровней. «Вопрос лидерства с точки зрения способности брать на себя ответственность за результат — одна из ключевых компетенций, которая лежит в основе формирования высокой корпоративной культуры. Если каждый сотрудник компании будет работать действительно ответственно, это серьезно скажется на результате», — отметила старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.