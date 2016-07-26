Более 500 тысяч жителей края получили гранты на социальные проекты

Члены комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания края обсудили реализацию закона «О краевых социальных грантах». Чтобы наглядно удостовериться в эффективности краевой грантовой программы, депутаты посетили краевой центр поддержки общественных инициатив, работающий с 2015 года.

Заместитель руководителя агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Ольга Краснодубова ознакомила гостей с работой центра. Учреждение ежедневно с 9 до 22 часов принимает в своих стенах представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), координаторов программы, приезжающих со всех районов края, инициативные группы граждан. Здесь обсуждаются социальные проекты, проводятся семинары и обучение, переговоры, здесь же проводит свои заседания Совет по краевым социальным грантам. Сотрудники центра помогают участникам НКО правильно составить заявки на участие в конкурсе, оказывают консультационные услуги.

Закон «О краевых социальных грантах» был разработан и принят в 2004 году. Ежегодное финансирование грантовой программы за это время выросло с 15 до 50 миллионов рублей. Краевой закон рекомендован экспертной аналитической комиссией Евросоюза для включения в библиотеку лучших законодательных практик в области поддержки гражданских инициатив.

За годы реализации закона на конкурсы поступило 10,3 тыс. проектов, 2157 из них поддержаны. Свыше 500 тысяч жителей края стали участниками проектов и благополучателями социальных услуг. Разработанный механизм конкурсного отбора открывает равный доступ к получению грантов для СО НКО всех городов и районов края.

Отбор проводят более 90 независимых экспертов, буквально каждый шаг на пути к получению гранта и далее — в процессе реализации проекта вплоть до отчетов о его завершении — доступен на сайте www.kras-grant.ru.

Получателями грантов являются красноярский центр иппотерапии, кризисный центр «Верба», региональная организация «Наше наследие», фонд развития Богучанского района «За нами будущее», детский благотворительный фонд «Живое дыхание», организация по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца», фонд «Тройняшки». Координаторы программ, волонтеры и активисты работают на безвозмездной основе.

Затем перед членами комитета выступил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Сергей Егоров. Он рассказал об изменениях, которые правительство Красноярского края планирует внести в государственную программу «Содействие развитию гражданского общества». В программе появились новые мероприятия (выставка-ярмарка социальных проектов, реализуемых СО НКО, и слет для представителей, менеджеров и добровольцев СО НКО). Кроме того, ряд изменений (как увеличение, так и уменьшение расходов по отдельным позициям) коснутся финансирования информационных мероприятий программы.