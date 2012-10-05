18-летняя девочка сдала отца полиции за насилие над сестрой

40-летнего жителя Шарыповского района заподозрили в сексуальном насилии в отношении 4-летней дочери, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Против мужчины уже возбудили уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Преступление он совершил 5 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. О случившемся 4-летняя пострадавшая рассказала 18-летней сестре, а та обратилась с заявлением в полицию.

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«Семья характеризуется как неблагополучная, отец не работает, ранее был осужден за нанесение побоев. По всей видимости, со стороны матери девочек не осуществлялся должный контроль. В связи с нахождением семьи в социально опасных условиях, младшую дочь поместили в социальный центр для детей и подростков», — пояснили в управлении.

Главу семейства задержали, но он не признает свою вину. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.