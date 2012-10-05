Жительница «Белых рос» отсудила 840 тыс. рублей за некачественную квартиру

Жительнице мкрн. Белые Росы в Красноярске пришлось судиться из-за некачественной квартиры с застройщиком, сообщила 23 июня пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Красноярка приобрела по договору долевого строительства 3-комнатную квартиру площадью 86,3 кв.метров — застройщиком выступала компания ЗАО «Культбытстрой», а заказчиком ООО «Белые росы». Качество объекта новую владелицу не устроило — эксперты выявили дефекты в отделке, монтаже окон и дверей, а также установке «санитарно-технических систем» на устранение которых пришлось потратить 217,3 тыс. рублей. Позднее выяснилось, что квартира меньше на 5,8 кв.метров, чем указали в договоре. Все претензии застройщик оставил без ответа и женщина обратилась в суд.

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Свердловский районный суд посчитал жалобы красноярки обоснованными и постановил взыскать с ООО «Белые росы» в ее пользу 1,23 млн рублей — 136,7 тыс. рублей на устранение недостатков строителей, 261 тыс. рублей стоимости излишне оплаченных метров, 397,7 тыс. рублей неустойки, 2 тыс. рублей компенсации морального вреда, 398,7 тыс. рублей штрафа (50 % от присужденной истице суммы) и 35,7 тыс. рублей судебных расходов на услуги экспертов.

Краевой суд, куда обратился застройщик, пытаясь отменить решение, признал, что неустойка и штраф завысили и снизил их до 136,7 тыс. рублей и 268,2 тыс. рублей соответственно. Таким образом, сумма выплат красноярке составила 840,3 тыс. рублей.