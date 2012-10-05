На ул. Свердловской водитель такси погиб при выезде на «встречку» (видео)

В Свердловском районе Красноярска таксист выехал на встречную полосу движения и погиб, сообщили 24 июня очевидцы аварии.

ДТП произошло в районе остановки «Почта» на ул. Свердловской сегодня около 8 часов утра. Как утверждают очевидцы, водитель автомобиля Toyota с логотипом одной из фирм такси, столкнулся с автомобилем, который ехал в попутном направлении, а затем вылетел на встречную полосу движения и там врезался в BMW X5. От удара Toyota перевернулась и приземлилась на капот, водитель погиб на месте. Для того, чтобы извлечь его из покореженного автомобиля, пришлось вызвать спасателей.

«Ехала сзади, успела оттормозиться и отпустить его вперёд, так как кидало машину по полосам. Через пару секунд он ударил сначала голубую машину и тут же вылетел на встречку в BMW ...думаю был пьяный...», — написала женщина, ставшая свидетелем происшествия. Позднее появилась информация, что водитель такси сбегал с места другого ДТП, которое устроил на ул. 60 лет Октября.

В ГИБДД сообщили, что погибшему водителю было 23 года. Эти сведения инспекторам сообщили знакомые парня, приехавшие на место происшествия. При себе у водителя никаких документов не было. Второй участник ДТП, 49-летний водитель BMW не пострадал, пассажиров в машинах не было. Информацию о второй аварии, с места которой молодой человек, якобы, пытался сбежать, в ГИБДД пока не подтверждают. На месте продолжают работать сотрудники полиции, которые установят все обстоятельства произошедшего.