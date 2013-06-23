«В жару не больше часа»: красноярцам напомнили о режиме работы летом

Специалисты Роспотербнадзора напоминают об установленных требованиях к температурному режиму на рабочих местах. В офисных помещениях оптимальной температурой воздуха признана 23 — 25°, влажность — 40–60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с.

В случае отклонения от допустимых показателей устанавливается ограничение времени нахождения работников на рабочих местах. При температуре воздуха в рабочих помещениях от 30,5° до 32,5° в зависимости от общих энерготрат организма при определенных категориях работ, работники могут пребывать на рабочем месте не более 1 часа.

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При превышении указанных значений температуры воздуха трудиться даже самое короткое время, как минимум, небезопасно. Труд в таких условиях вообще не предусмотрен санитарными правилами, отмечают специалисты Роспотребнадзора. При перегревании организма усиливается неблагоприятное действие химических веществ, пыли, шума, быстрее наступает усталость.