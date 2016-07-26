В Тюхтетском районе полиция и спасатели ищут пропавшего подростка-велосипедиста

Второй день в Тюхтетском районе Красноярского края ищут пропавшего в лесу подростка с велосипедом, сообщили 25 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.



Накануне в дежурную часть полиции с заявлением о пропаже сына обратилась жительница деревни Двинка Тюхтетского района. По ее словам, 15-летний сын 23 июня поехал на велосипеде в другой населенный пункт, в гости к родным и до места не добрался. Раньше мальчик уже пропадал, но ненадолго и самостоятельно возвращался домой.



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Со вчерашнего дня ребенка ищут полицейские, сотрудники МЧС России и местные жители. Из Красноярска на усиление группировки выехали 10 человек, во главе с заместителем начальника полиции ГУ МВД России по краю Юрием Якушевым. Кроме сотрудников полиции Тюхтета и МО МВД России «Боготольский» к поискам присоединились 70 их коллег из Назарово, Ачинска и Бирилюсского района, а также представители Росгвардии.



«Полицейские проверяют места, где может находиться пропавший ребенок, устанавливают круг его общения, опрашивают родственников и друзей. Сотрудники органов внутренних дел, в том числе с применением авиации, обследуют близлежащие территории, проверяют лесной массив и дороги между населенными пунктами», — пояснили в пресс-службе.