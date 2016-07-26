В «Роевом ручье» умер волк-долгожитель

В конце прошлой недели в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» умер серый волк Чингиз. Он прожил в зоопарке 17 лет и стал легендой.

Чингиз попал в зоопарк весной 2000 года еще волчонком (в возрасте одного месяца). Тогда в Красноярск приехал Ереванский передвижной зоопарк и проживающая там волчица ощенилась. В это же время в столице края завершалось строительство зоопарка и формировалась первая коллекция животных, в которую и попал Чингиз.

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28 марта этого года волк отметил свой последний день рождения. «Да друзья, такова правда жизни. Нашему парку исполняется 17 лет. Те дети, которые приходили на открытие „Роева ручья“, уже приводят сюда своих детей. Парк взрослеет, животные стареют. В дикой природе волкам отмерено 10, максимум — 12 лет. По человеческим меркам (1 год волчьей жизни равен 7 годам человеческой) Чингиз благодаря любви, заботе и уходу сотрудников прожил более 100 лет», — рассказали в пресс-службе парка.

Его многочисленные потомки разъехались по зоопаркам мира.