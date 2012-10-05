В День памяти и скорби в Зеленогорске зажгли «свечи памяти»

Сотни жителей Зеленогорска приняли участие в традиционной акции «Свеча памяти», посвященной памяти тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. 22 июня «свечи памяти» зажигаются в городах России, Белоруссии, Прибалтики и других стран в память о 27 миллионах погибших.

Инициатором акции в Зеленогорске стала Комиссия по делам молодежи профсоюзной организации АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). В этом году «свечи памяти» зажглись у стелы Победы уже в пятый раз.

В этот вечер у стелы Победы звучали слова «Реквиема» Роберта Рождественского, под стук метронома прошла минута молчания. Настоятель храма Серафима Саровского отец Петр обратился к участникам акции, напомнив о том, что именно православная вера помогла нашему народу сплотиться перед лицом великой опасности, и зачитал обращение митрополита Сергия (Страгородского), прозвучавшее 22 июня 1941 года. Участники мотопробега по местам боевой славы «Дорога памяти: от сердца к сердцу» Дмитрий Шадрин и Владимир Безухов высыпали к подножию монумента землю, привезенную ими из Брестской крепости. После чего все желающие смогли зажечь свечу и разместить ее на монументе Победы. Горящими свечами в специальных стаканчиках всех желающих обеспечили волонтеры Комиссии по делам молодежи профорганизации АО «ПО «ЭХЗ».