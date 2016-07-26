Активисты проверили топливо на АЗС Красноярска: на всех нашли нарушения

На прошедших выходных активисты ФАР проверили топливо на четырех АЗС Красноярска, и на каждой обнаружили некачественно топливо. В бензине и дизельном топливе было обнаружено нарушение по массовой доле серы, нарушения по октановому числу и превышение по содержанию железа.

Координатор красноярского отделения ФАР Егор Фролов пояснил, что проверка топлива на заправках осуществляется по плану: ранее активисты проезжали по АЗС города и проверяли топливо при помощи тест-полосок. «Мы проезжаем все АЗС города, и топливо с тех заправок, где выявлены подозрения по результатам проверки тест-полосками, проверяем в лаборатории КНП, аккредитованной Росстандартом», — рассказал Егор Фролов.

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В планах активистов проверить в лаборатории КНП топливо с ещё 30 заправок, где ранее были выявлены отклонения от стандартов по результатам проверки тест-полосками.

Информацию о результатах проверки активисты намерены предоставить в министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.