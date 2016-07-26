Владельцы торговых павильонов готовятся к переезду на новые места

​Предприниматели, чьи торговые павильоны попали в зону ремонта, готовятся к переезду. В Октябрьском районе сменить адрес должны 45 временных сооружений, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Всего в городе переезд коснется 453-х павильонов.

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Напомним, предприниматели, которые вели законную деятельность, имеют право на компенсационные места. Им нужно определиться с новым местом размещения павильона — выбрать его из перечня предложенных или найти самостоятельно и подать необходимые документы в департамент социально-экономического развития города. Сделать это нужно до середины июля, в противном случае возможность получения компенсационного места будет утеряна.

152 предпринимателя уже обратились за компенсационными местами. Еще более ста готовят документы. Отметим, что компенсационные места определены в каждом районе города. К примеру, в Октябрьском районе сформированы несколько ключевых точек, на которых разместятся ряды павильонов. Это улицы Норильская, Окаемная (мкрн. Славянский), Лесопарковая и Первая Хабаровская.

23 торговых павильона на остановке БСМП размещены как раз вдоль улично-дорожной сети, которой предстоит ремонт. Большинство предпринимателей уже выбрали место на ул. Первой Хабаровской, где смогут разместиться сразу 12 торговых объектов. Бизнесмены думают расположить свои торговые точки в два ряда, рядом установить туалетные кабины и провести благоустройство территории.

Параллельно администрации районов обращаются в суд с исками о прекращении деятельности и о демонтаже незаконных временных павильонов. На данный момент на территории только Октябрьского района есть уже 13 действующих решений судов, 3 из них уже вступили в законную силу в пользу администрации.​