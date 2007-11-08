В сносе ларьков нашли вину мэрии

Владельцы ларьков, попавших в план департамента социально-экономического развития администрации Красноярска по переносу и модернизации временных сооружений (читай, сносу), пострадали из-за допущенных самими чиновниками нарушений. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Красноярского края в ходе проверки информации СМИ о сносе временных сооружений на территории Красноярска.

Материалы по теме Мэрия Красноярска продолжит снос павильонов

Как выяснилось, подобные действия касаются только павильонов, попадающих в границы проведения работ по комплексному благоустройству и ремонту улиц города в 2017 году. Речь идет о 457 ларьках, большая часть которых расположена в, так называемой, полосе отвода автомобильных дорог, что является прямым нарушение действующего законодательства (ст. 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Это позволяет сделать вывод о принятии мэрией схем размещения временных и торговых сооружений в 2012 году с нарушением установленных требований, — говорят в прокуратуре, — что и стало причиной возникшего социального напряжения.

Информация о текущем положении дел в этой области уже направлена прокуратурой губернатору Красноярского края, вместе с предложением рассмотреть данный вопрос на внеочередном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Проверка законности демонтажа временных сооружений продолжается.