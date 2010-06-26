В Красноярске выбирают самого завидного холостяка

26 июня в Красноярске стартовало голосование за холостяка года. Подборку «самых шикарных неженатых мужчин» города обнародовал портал Woman’s Day. Посетителям сайта предлагается отдать свой голос за наиболее понравившегося мужчину.

Серди десяти «самых горячих холостяков Красноярска» — PR-менеджер, ученый, электрик-танцор, спортсмен, артист, телеведущий и другие. Все они по-разному представляют современного мужчину. По мнению одних, он должен принимать решения и нести за них ответственность. А один из участников заявил, что для мужчины также важно уметь плакать.

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Голосование за самого привлекательного холостяка года проходит на портале Wday и завершится в полдень 14 июля.

Его результаты обнародуют 18 июля после проверки.

Обладатели первого, второго и третьего мест получат призы от редакции и попадут в федеральный тур, который пройдет в декабре.