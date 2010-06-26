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В Красноярске выбирают самого завидного холостяка
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В Красноярске выбирают самого завидного холостяка

26 июня 14:57
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26 июня в Красноярске стартовало голосование за холостяка года. Подборку «самых шикарных неженатых мужчин» города обнародовал портал Woman’s Day. Посетителям сайта предлагается отдать свой голос за наиболее понравившегося мужчину.

Серди десяти «самых горячих холостяков Красноярска» — PR-менеджер, ученый, электрик-танцор, спортсмен, артист, телеведущий и другие. Все они по-разному представляют современного мужчину. По мнению одних, он должен принимать решения и нести за них ответственность. А один из участников заявил, что для мужчины также важно уметь плакать.

PR-менеджер гастрономов «Красный Яр» Борис Малышев. Увлечения: политика, экономика, кино, музыка, автомобили. Главное качество современного мужчины: «Умение принимать решения... За этим следует и умение нести ответственность за свои решения. А для этого всего нужны внутренняя сила, мозги и преданность своим людям».
Фото: личный архив Бориса Малышева.
Директор по развитию сети магазинов «Чайный барон» Алексей Ледницкий. Увлечения: маунтинбайк, горные лыжи, вейкбординг, виндсерфинг. Главное качество современного мужчины: «На сегодняшний день женщинам нужны надежные и верные мужчины».
Фото: личный архив Алексея Ледницкого.
Инвестор Андрей Батыров. Увлечения: танцы, мотоциклы, путешествия, йога, кроссфит, боевые искусства, плавание. Главное качество современного мужчины: «Мужчина должен уметь плакать. Знаете, почему женщины сильнее мужчин во всех аспектах, кроме физической силы? Потому что умеют плакать. Мужчина должен уметь постоять за себя и свою семью. Должен уметь служить другим людям и почитать, боготворить и служить своей жене. Должен уметь зарабатывать деньги и помогать другим делать так же. Быть смиренным и скромным. Убеждать людей, что они могут многого достичь. Мужчина должен развиваться духовно. Ходить в храм. И самое главное: жить счастливо и своим примером доказывать другим, что и они могут и должны жить счастливо с любовью к миру».
Фото: личный архив Андрея Батырова.
Ученый и программист Иван Якимов. Увлечения: играю на барабанах, выступаю со своей группой. Главное качество современного мужчины: «Человек — не сумма частей. И нет никакой главной черты. Наверное, очень важная черта — это умение понимать окружающих».
Фото: личный архив Ивана Якимова.
Электрик в ОАО «Красноярский речной порт» Виктор Мункуев. Увлечения: сноуборд, латиноамериканские танцы, баскетбол. Главное качество современного мужчины: «У мужчины их, на мой взгляд, очень много. Но основные такие: целеустремленность, ответственность, уверенность».
Фото: личный архив Виктора Мункуева.
Заместитель директора по строительству ООО «Стройторгсервис» Виталий Колсанов. Увлечения: танго, бильярд, сноуборд, ролики. Главное качество современного мужчины: «Мужчина должен совершать мужские поступки. Вне зависимости, современный он или нет».
Фото: личный архив Виталия Колсанова.
Артист драмы в Красноярском театре им. Пушкина Стас Линецкий. Увлечения: театр. Главное качество современного мужчина: «Это уметь любить, уважать и боготворить всех женщин на земле».
Фото: личный архив Стаса Линецкого.
Четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по армрестлингу Виталий Лалетин. Увлечения: мотоциклы и квадроциклы. Главное качество современного мужчины: «Я думаю, что честность, потому что в наше время ее сильно не хватает».
Фото: личный архив Виталия Лалетина.
Актер Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина, телеведущий Сергей Даниленко. Увлечения: театр, путешествия. Главное качество современного мужчины: «Конечно, можно сказать стандартными фразами о том, что главное в мужчине — надежность, смелость, сила, чувство юмора — и все в этом духе. Пожалуй, да, это, конечно, должно присутствовать в той или иной мере. Однако также считаю, что мужчина не должен забывать о необходимости всякий раз удивлять человека, который рядом, создавать приятные сюрпризы, проявлять фантазию и творчество. Важно освежать эмоции во взаимоотношениях двух людей».
Фото: личный архив Сергея Даниленко.
Профессиональный парильщик, массажист, руководитель Центра банного искусства «Легкий пар» Евгений Щербо. Увлечения: игра на гитаре, армрестлинг, волейбол, горный туризм, футбол, медицина, массажное искусство. Главное качество современного мужчины: «У мужчины должно быть свое дело — то, которое он любит и которым живет. Это обязательное условие того, что вся остальная жизнь у него будет в порядке. Причем это не зависит от того, современный мужчина или нет. Так было и так будет во все эпохи!».
Фото: личный архив Евгений Щербо.

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Голосование за самого привлекательного холостяка года проходит на портале Wday и завершится в полдень 14 июля.

Его результаты обнародуют 18 июля после проверки.

Обладатели первого, второго и третьего мест получат призы от редакции и попадут в федеральный тур, который пройдет в декабре.

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