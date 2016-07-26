«КрасКом» навел порядок во дворах левого берега

Компания «КрасКом» привела в порядок 167 территорий и закрыла 43 ордера, полученных на проведение земляных работ в предыдущие годы.

На этой неделе к работам по закрытию ордеров на левобережье Красноярска приступил сотрудники структурного подразделения по благоустройству компании «КрасКом». В его обязанности входит восстановление газонов, поврежденных в осенне-зимний период в связи с ремонтом сетей водоснабжения и водоотведения.

В местах, где после земляных работ требуется уложить брусчатку на пешеходных дорожках, выполнить асфальтирование проезжей части или отремонтировать малые архитектурные формы, за дело берется специализированная организация. Основной фронт работ Асфальтобетонный завод — подрядчик «КрасКома» — развернул в Ленинском и Советском районах.

«Мы выполняем взятые на себя обязательства по восстановлению благоустройства. Всего за сезон нам необходимо закрыть 1403 ордера, — напомнил генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров, — так что и подрядчики, и наш участок благоустройства обеспечены работой на все лето».

Качественную работу специалистов Асфальтобетонного завода по восстановлению нарушенного благоустройства отметили и красноярцы. Например, жители улицы Песочной, где за «КрасКомом» числилось семь незакрытых ордеров, держали на общественном контроле весь ход ремонтных работ, начиная от установки бордюров и планировки газона и заканчивая укладкой асфальта на внутриквартальной дороге.

«Ребята, молодцы, сделали все совесть, несмотря на жару. В последний день закончили работать уже поздно вечером. Пока полностью не устранили раскопки вокруг нашего дома — с работы не ушли. Жаль только, что вернуть деревья на прежнее место нельзя, это ведь зона для технических коммуникаций», — рассказала Людмила Егорова, жительница дома № 10 по ул. Песочно.

За неравнодушное отношение жителей к благоустройству своего двора волонтеры «Зеленой дружины» при поддержке СГК пообещали высадить осенью по этому адресу живую изгородь из кустов сирени.