25 июня скончался советник ректора Сибирского федерального университета Сергей Подлесный. Как рассказали в пресс-службе вуза, он умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Последний годы Подлесный возглавлял Красноярский государственный технический университет. Он являлся заслуженным работником высшей школы Российской Федерации, академиком Международной академии наук высшей школы и советником ректора СФУ.

«Сергей Антонович Подлесный навсегда вошел в историю нашего города и края. Как яркая одаренная личность он отличался глубокой эрудицией, широтой взглядов, интеллигентностью, душевной щедростью Его творческий потенциал и разносторонность проявились также в серьезных увлечениях классической музыкой, театром, литературой. Он воспитал плеяду учеников и последователей, успешно воплощающих его научные планы и развивающих заложенные им традиции», — рассказали в вузе.

Гражданская панихида пройдет 27 июня в 11:45 часов по адресу: улица Академика Киренского, 26а.