Сибирский институт бизнеса будет обмениваться опытом с госуниверситетом Хакасии

Сибирский институт бизнеса, управления и психологии и Хакасский государственный университет подписали договор о сетевой форме реализации образовательной программы по направлению «Юриспруденция».

Договор предполагает обмен опытом в области научных исследований, методических разработок и практики. Также запланирован обмен профессорско-преподавательскими кадрами для повышения уровня академической и практической подготовки.