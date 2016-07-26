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Сибирский институт бизнеса будет обмениваться опытом с госуниверситетом Хакасии
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Сибирский институт бизнеса будет обмениваться опытом с госуниверситетом Хакасии

27 июня 10:20
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Сибирский институт бизнеса, управления и психологии и Хакасский государственный университет подписали договор о сетевой форме реализации образовательной программы по направлению «Юриспруденция».

Здание института
Фото: пресс-служба Сибирского института бизнеса, управления и психологии

Договор предполагает обмен опытом в области научных исследований, методических разработок и практики. Также запланирован обмен профессорско-преподавательскими кадрами для повышения уровня академической и практической подготовки.

«Сетевая форма позволит студентам проходить стажировки на базе обоих вузов, что обеспечит повышение качества академической и профессиональной подготовки обучающихся», — подчеркнули в Сибирском институте бизнеса, управления и психологии.

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