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12 частных детских садов в Красноярске получили лицензии
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12 частных детских садов в Красноярске получили лицензии

20 июня 14:16
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В Красноярске лицензировано рекордное количество частных детских садов — в настоящее время 12 учреждений дошкольного образования имеют соответствующий документ.

Четыре года назад частные детские сады стали частью муниципальной системы образования. Родители могут самостоятельно выбрать частный сад и получить в него направление в территориальном отделе главного управления образования. Размер оплаты при этом составляет 1 535 рублей в месяц. За отдельную плату ребенок сможет посещать дополнительные занятия. За каждого ребенка частный детский сад получает до 9 тыс. рублей из городского бюджета.

За последнее время процедуру лицензирования прошли 12 учреждений, причем 8 из них получили необходимый пакет документов в течение последнего года. В настоящий момент эти учреждения посещают почти 700 ребятишек, а о желании лицензировать помещения дошкольных учреждений заявили еще 12 предпринимателей.

«Как правило, камнем преткновения в процессе лицензирования частных детских садов является отсутствие дополнительного выхода из помещения и правильно оснащенных прогулочных площадок. Важную роль в данном вопросе играет финансовая поддержка частных садов. За последнее время дополнительные средства получили 55 детских садов на общую сумму 38,6 млн рублей. Полученные субсидии направлены на обеспечение безопасных и комфортных условий ежедневного пребывания детей. В 2017 году частные детские сады получат дополнительные средства в размере 17,4 млн рублей», — отметила руководитель главного управления образования Татьянка Ситдикова.

Отметим, что контракт заключается не со всеми частными детскими садами. В конкурсную документацию включен целый ряд требований. Участие в конкурсе обязывает руководителя частного сада обеспечить воспитанникам комфортные условия пребывания. После заключения контракта специалисты контролируют работу учреждения.

Ситдикова Татьяна Юрьевна
Ситдикова Татьяна Юрьевна
Руководитель главного управления образования Красноярска

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