Открылся международный космический лагерь СибГУ им. М.Ф. Решетнева для талантливых школьников

26 июня в спортивно-оздоровительном комплексе «Зеленые горки» в Манском районе открылся международный космический лагерь СибГУ им. М.Ф.Решетнева — опорного университета Красноярского края — для талантливых школьников «Мы — изменим мир будущего».

С 24 июня по 14 июля в лагере будут жить и учиться 120 ребят (в том числе из Казахстана и Киргизии) 13-17 лет, которые интересуются дисциплинами инженерного, физико-математического и естественно-научного профиля.

Международный космический лагерь будет проводиться по направлениям: «Космическая одиссея», «Ракетостроение и прототипирование», «Беспилотные летательные аппараты», «Математическое моделирование. Логика», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Инженерные биологические и химические системы».

«Программа международного космического лагеря направлена на освоение школьниками современных технологий проектной работы в наукоемких областях и приоритетных направлениях развития промышленности и экономики нашего региона, — рассказала декан факультета довузовской и фундаментальной подготовки СибГУ им. М.Ф. Решетнева Елена Лис. — Ребята приобретут опыт работы в проектных командах при решении отраслевых и технологических задач по инженерному и естественнонаучному профилю. Занятия будут организованы в форме проектных сессий. Результаты работы проектных команд будут представлены на выставке „Юниор-экспо“, которая пройдет в конце смены». В рамках лагеря планируется проведение Дня Роскосмоса: в гости к школьникам приедет космонавт Александр Лазуткин, Дня астрономии, космо-квеста «Профессии будущего».

По итогам работы лагеря, на основании оценки экспертной комиссии и консилиума руководителей направлений, определятся победители и призеры, которые получат ценные призы, а также дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет.